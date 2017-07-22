22.07.2017 13:20:23

Turizmde istihdam düşüşü yavaşladı

2016'da Rusya ile yaşanan uçak krizi ile başlayan ve terör olayları ile daha da büyüyen turizmdeki kriz 2017'de yaralarını sarıyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile girilen uçak krizi ve yaşanan terör olayları ile büyük darbe yiyen turizm sektörü bu sene yaralarını sararken yaz sezonu adeta turizmcinin yüzünü güldürüyor.

Akdeniz ve Ege'de mayıs ayından itibaren turist sayısı artmaya devam etti. Turizmdeki bu iyileşme ise aynı zamanda otellerdeki istihdam oranına da yansımış durumda. 2016'da personellerinin büyük bölümü ile yollarını ayıran işletmeler 2017'de daha fazla personel çıkarmadı.

Turizmdatabank tarafından hazırlanan "Konaklamada İstihdam" 2017 yılı nisan ayı bulgularına göre, otellerde istihdam yeniden canlandı. 2016 yılında yüzde 20 düşen otel çalışanı sayısı 2017 yılında da geriledi ancak düşüş yüzde 2,8 dolayında kaldı.

Nisan ayı SGK verilerine göre otellerde çalışan sayısı 236 bin olarak gerçekleşti. Kriz yılı olan 2016'nın aynı döneminde çalışan sayısı 302 binden 243 bine düşmüştü.

Turizm sektörü haziran ve temmuz verilerinde 2016'daki istihdamın tekrar yakalanacağını düşünüyor.