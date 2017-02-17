17.02.2017 13:12:53

Turizmciler Kars'ta

Kars Valisi Rahmi Doğan'ın davetlisi olarak kente gelen Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı (BYK) Cevat Engin Şahin ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan turizmciler Doğan'ı makamında ziyaret etti.

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Kars Valisi Rahmi Doğan'ın davetlisi olarak kente gelen Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı (BYK) Cevat Engin Şahin ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan turizmciler Doğan'ı makamında ziyaret etti.17-19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olan "Sarıkamış Kış Oyunları" festivali için Kars'a davet edilen TÜRSAB BYK Başkanı Cevat Engin Şahin ve beraberindekileri Valilik Toplantı Salonu'nda ağırlayan Vali Rahmi Doğan, "Şimdi tabi bizim bir takım değerlerimiz var ama bunu bir kısmı biliyor. Bir kısmı bilmiyor. Onun için hem sizlerle iki günlük bir program yapalım. Onları gösterelim istedik. Hem varlıklarımızı değerlerimizi görün istedik. Ani 15 Temmuz Dünya Miras Listesi'ne girdi. Çok görülmesi gereken bir yer. İçinizde görenleriniz vardır. Tabi orada bir takım eksiklerimiz var. Alt yapı da eksiklerimiz var. Biz çevre düzenlemesiyle ilgili ihaleyi yaptık ve kış biter bitmez, hemen müteahhit girip orada bir takım çalışmalar yapacak. Yine kazı heyeti ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Kazı heyeti Kars merkezde kalıp, günlük Ani'ye gidip gelen bir heyet, orada bir kazı evi yapıyoruz. Kazı evi yaptıktan sonra onlar daha uzun süre çalışabilecekler. Ama Ani 15 Temmuz'dan sonra biraz daha fazla gündeme gelmeye başladı. Özellikle son günlerde Doğu Ekspresi ile bize gelen çok ziyaretçi var. Tren güzergahı daha farklı olduğu için daha fazla görülmeye değer yerlerde var. Özellikle öğrenciler, Ani'yi, Çıldır Gölü'nü ve Sarıkamış'ı ziyarete geldiler. Geçen bir toplantı yaptık. Sarıkamış Kayak Merkezi'ni Google'de 137 bin kişi sörf çekmiş. İnsanlar kafalarında Sarıkamış nedir? Nasıl gidilir? Ne vardır? Anlamaya çalışıyor. Bizim Çıldır Gölümüz var. Çıldır Gölü'nün özeliği de kışın donuyor. Üzerinde kızaklar var ve gölü buzu delip balık tutuyorlar" dedi.Bu yıl karın erken yağmasıyla birlikte kayak sezonu erken açtıklarını ifade eden Vali Rahmi Doğan, "Otelcilerin ifadesini söylüyorum. Geçen sezonda ki doluluk oranının iki katını 3-4 hafta öncesinden geçtiklerini ifade ettiler. Biz oraya özel güvenlik veriyoruz. Sarıkamış'ta terör söylentisi insanları biraz tedirgin etti. Ama ben her hafta gidiyorum. Özellikle gidiyorum ki insanlar beni de orada görsünler. Yani bir güvenlik sorunun olmadığını bilsinler. Zaten insanlar orayı gördükten sonra akıllarına güvenlik sorunu asla gelmiyor. Uzakta ki insan ama böyle sorunlu olduğu algısı yaşıyor. Sarıkamış'ta terör sorunu soktur. Herkes Sarıkamış'a gelmeli ve görmelidir" diye konuştu.Buradaki arkadaşların tamamı acente sahibi, Ankara'daki yerleşik acentelerin ya yöneticileri, ya da sahipleridir diyen Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı (BYK) Cevat Engin Şahin, "Bizim buraya gelme amacımız, bu işi başlatmak Ankara'dan sizin çalışmalarını gördük biz daha çok motive olduk. 9 ayda bu kadar çalışma, ileriye dönük bu kadar proje, bizi de olumlu yçnde etkiledi. İnşallah Ankara pazarından buraya hareket başlatırız. Ama tabi satmak için önce gidip görmek, tanımak gerekiyor. Onun için davetiniz için teşekkür ederim. Biz iki gün burada gezeceğiz. İyice öğreneceğiz. Hem kış turizmini anlamında, hem de yaz turizminde burada hareket olabilir" şeklinde konuştu.İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğan'ın da eşlik ettiği Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı (BYK) Cevat Engin Şahin ve beraberindekiler bir süre Vali Doğan ile sohbet ettikten sonra Kış Oyunları'nın yapılacağı Sarıkamış'a hareket ettiler.Kars'ta 2 gün kalacak olan TÜRSAB ekibi kentin tarihi ve kültürel yerlerini görecek, Kars hakkında bilgiler alacak. TÜRSAB ekibine Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, eşlik edecek.