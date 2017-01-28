28.01.2017 18:33:23

Turizm yazarları ve tur acentelerinden Akçakoca standına büyük ilgi

EMITT Turizm fuarında başarılı bir şekilde temsil edilen Akçakoca standına, turizm acentalarından ve turizm yazarlarından büyük bir ilgi var.

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EMITT Turizm fuarında başarılı bir şekilde temsil edilen Akçakoca standına, turizm acentalarından ve turizm yazarlarından büyük bir ilgi var.Anı Tur firmasının sahibi Veli Çilsal ve yönetim kurulu üyeleri Akçakoca standını ziyaret ederek Başkan Yemenici ve ekibine başarılar dilediler. Anı Tur firmasının yanı sıra, turizm yazarları derneği yönetici ve üyesi çok sayıda gazeteci de Akçakoca standını ziyaret ederek, Başkan Yemenici'yle röportaj gerçekleştirdiler.Öte yandan Akçakoca Belediyesine EMİTT en iyi standı ödülü verilerek ödüllendirildi.