27.02.2017 14:27:26

Turizm ve güvenlik konferansı

Yıllık 7 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret için geldiği Muğla'da güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan Turizm Fakültesi öğrencilerine bilgi aktardı.

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Yıllık 7 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret için geldiği Muğla'da güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler ile ilgili Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan Turizm Fakültesi öğrencilerine bilgi aktardı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi'nce düzenlenen 'Turizm ve Güvenlik' başlıklı konferansın açılışında konuşan MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, güvenli bir seyahat için en önemli faktörün o yörenin güvenliği olduğunu söylerken, Muğla'da turizm tesislerinin yoğunluklu olarak Jandarma bölgesinde olduğunu, bu amaçla güvenliğin birinci derecede sorumluluğun Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğünü açıkladı."MUĞLA'DA 3 BİN TESİSİN 2 BİNİ JANDARMA BÖLGESİNDE"Konferansı veren Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan 3 bin konaklama tesisinden 2 bininin Jandarma sorumluluk alanında olduğunu belirtti. Turizm Fakültesi öğrencilerine mesleğe başladıklarında birebir Jandarma ile işbirliği yapılmasının zorunluluk olduğunu söyleyen Özfidan, "Konaklama sektöründe misafiri karşılaşırken yapılan kimlik bilgilerinin mutlaka Jandarma ile paylaşılması gerekir. Bu hem sizin açınızdan, hem, turizm açısından, hem de misafirlerin güvenliği ve huzuru açısından çok önemli. Gelen misafirlerinin kim olduklarını bilemeyiz. Bu kişiler yasa dışı bir terör örgütü mensubu da olabilir. Bu bilgileri bizimle veya Emniyet ile paylaştığında bu kişiler ile ilgili olumsuzluk olduğunda biz de bunu sizinle paylaşacağız" dedi.TÜRKİYE'NİN YÜZDE 91'İ JANDARMA SORUMLULUK ALANITürkiye'de güvenlikten sorumlu Bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğunu belirten Özfidan, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye'nin güveninden ve huzurundan sorumlu teşkilatlardır. Jandarma teşkilatı Bakanlığın bir parçası olarak insan merkezli, çağdaş yönetim anlayışı ile uluslar arası en kaliteli kolluk kuvveti olma hedefindedir. Bizim böyle bir hedefimiz vardır. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 91'inde Jandarma, yüzde 9'unda polis görevli. Nüfus hareketliliği olarak baktığımızda Jandarma sorumluluk alanı yüzde 22, bu da 12 milyon insanı tekabül ediyor. Yüzde 78'i de şehirlerde ikamet ediyor" dedi."TİMLERİMİZ HER AN GÖREVE HAZIR"Jandarma görevini yürütürken değişik timlerin kurulduğunu açıklayan Özfidan, "Türkiye'nin en yaygın teşkilatlarından birisi Jandarmadır. Bu görevi yürütürken değişik timler oluşturduk. Karakollar bu görevlerini yaparken hareket merkezini arttırmak için Özel Birimler ve timler kurduk. Çevre, Su altı Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Trafik, Motosikletli Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha, Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri, Köpek Timlerimiz, Atlı timlerimiz ve iç sularda bot birimlerimiz mevcuttur" dedi.Teşkilat bünyesinde sözleşmeli Kadın astsubayların yaygın olarak istihdam edildiğini belirten İl Jandarma Komutanı Özfidan, "Hizmet verdiğimiz sektörde erkekler kadar kadınlar da var. Dolayısı ile güvenlik konusunda aldığımız tedbirlerde kadın personelden istifade etmemiz kaçınılmaz" dedi.