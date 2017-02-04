04.02.2017 09:34:34

Turistlerin eksi 15 derecede dondurma keyfi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da aşırı soğuklara aldırış etmeden dondurma yiyen Uzakdoğulu turistler dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da aşırı soğuklara aldırış etmeden dondurma yiyen Uzakdoğulu turistler dikkatlerden kaçmadı.Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini özellikle kış mevsiminde Uzakdoğulu turistlerin tercih etmesi; bölge turizmcilerini sevindirdiği kadar dondurma satıcılarının da yüzlerini güldürüyor. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları mevkiini ziyaret eden Uzakdoğulu turistler, hava sıcaklığının -15 olmasına aldırış etmeden kış ayında dondurma yemenin keyfini yaşıyor. 15 yaşında ki Wietnamlı Doung Zun, "Havalar çok soğuk. Ama buna rağmen dondurma çok güzel ve lezzetli. Benim için çok güzel bir deneyim oldu." dedi.Paşabağlarında dondurma satışı yapan Emrah Kumru ise, "Kış sezonunda dondurma satışlarımız durgun. Ama Uzakdoğulu turistler bölgede olduğu için biraz onlar dondurmaya rağbet gösteriyor. Türk dondurmasını çok seviyorlar. Keçi sütünün ne kadar lezzetli olduğunu dondurma yiyerek öğreniyorlar." şeklinde konuştu.