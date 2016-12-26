26.12.2016 13:26:10

'Turisti Kazanan, Geleceği Kazanır Projesi' eğitim semineri

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından AB Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında düzenlenen 'Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi' eğitim seminerleri Novotel'de başladı.

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Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından AB Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında düzenlenen "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi" eğitim seminerleri Novotel'de başladı.Açılışa TESOB Başkanı Metin Kara, Başkanvekili Mustafa Özcelep, Genel Sekreter Ömer Kayıkçıoğlu katıldı.TESOB Başkanı Metin Kara, açılışta yaptığı konuşmada, 251 bin Euro bütçeli projeyi 2016 yılı Mart ayında uygulamaya başladıklarını belirterek "15-29 yaş arasında 20 erkek 20 kadın olmak üzere turizm ile ilgili lise ve üniversitelerden mezun olan veya turizm sektöründe çalışıp mevcut durumda işsiz bulunan çok sayıda arkadaşımıza ulaşarak mülakatlar gerçekleştirdik. Toplamda 40 işsiz gencimizi proje kursiyeri olarak seçtik. 25 ön büro ve 15 servis olmak üzere iki ayrı eğitim grubu oluşturduk. 15 servis kursiyerimize 288 saat süreli servis meslek eğitimi, 120 saat süreli İngilizce eğitim verdik. 25 ön büro kursiyerimize ise 632 saat ön büro meslek eğitimi, 120 saat İngilizce eğitimi verdik. Her iki eğitim grubunda yer alan kursiyerlerimize, genel beceri, rehberlik ve danışmanlık, stres yönetimi, CV hazırlama, kişilik analizi gibi eğitimler verdik. Teorik eğitimlerimiz sonuçlandıktan sonra 15 servis kursiyerimizin Trabzon'da faaliyet gösteren otellerimizde bir ay süreyle staj yapmasını sağladık. Ön büro kursiyerlerimizin stajları da devam etmektedir"Başkan Kara, 160 otel ve konaklama merkezine yönelik olarak anket çalışmaları gerçekleştirdiklerini de vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"40 kursiyerimiz arasında yapılan sınavda başarılı olan 22 kişiyi 7 Ocak'ta bir ay süreli İngilizce eğitimi için Malta'ya göndereceğiz. Turist kazanan geleceği kazanır projesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını artırmayı, turizm sektörünün bölgedeki kalitesini yükseltmeyi, genç istihdamı destekleyerek işsizlik oranını yüzde 1 azaltmayı amaçladık. Bugün sadece turizm sektörü değil tüm sektörlerde nitelikli ara elemana ihtiyaç var. İnanıyorum ki kursiyerlerimiz bölge turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacak. Arap turizminde yaşanan artışı TESOB olarak artısı ve eksisiyle değerlendirdik. Kurum olarak bu konuda 2017'ye daha hazır gireceğiz. Turizmde kaliteyi ve hizmeti ne kadar artırırsak herkesin payı daha çok artacaktır."TESOB Başkanı Kara'nın konuşmasının ardından eğitim programının ilk seminerini TRT spikeri Fulin Arıkan iletişim becerileri konusunda verdi.Seminerde 27 Aralık'ta zaman yönetimi, 28 Aralık'ta stres yönetimi, 2 Ocak'ta girişimcilik ve inovasyon, 3 Ocak'ta toplantı yönetimi, 4 Ocak'ta takım çalışması, 5 Ocak'ta etkin yöneticilik ve liderlik, 7 Ocak'ta protokol davranış kuralları konularında eğitim verilecek. Organizasyon, 7 Ocak'taki kapanış ve gala gecesiyle sona erecek.