19.07.2017 12:02:41

Turist sayısı artıyor, gelir düşüyor

Geçen yıl turizmde kötü bir yıl geçiren Türkiye'de 2017 yılı ilk yarısında gelen turist sayısı artarken turizm gelirinde ise düşüş devam ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,55 artış olduğu belirtti.

Türkiye'ye yılın aynı döneminde toplam 8 milyon 762 bin 509 turist geldiğini anlatan Ayık, en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin Rusya, Gürcistan, Almanya, İran ve Bulgaristan olduğunu söyledi. Yılın beş aylık döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17,10'luk düşüş olduğunu bildiren Ayık, Rusya'dan gelen turist sayısının da yüzde 571,86 arttığını söyledi. Arap ülkelerinden gelen turist sayısının da geçen yıla göre yüzde 47 arttığına dikkat çeken Ayık, ''Ayrıca Arapların, gelen yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yüzde 57 oranında artarak yüzde 23'e yükselmiştir'' dedi.

Ayık, TÜİK'in açıkladığı ilk çeyrek raporuna göre turizm gelirinin 3,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı. Turizm gelirinde geçen yıla göre yüzde 17 düşüş yaşandığını ifade eden Ayık, ''2017 yılının ilk üç ayındaki turizm gelirimiz 2015 yılının yüzde 31 gerisinde kalmıştır. Turizm gelirindeki düşüşe rağmen ilk çeyrekte oluşan dış ticaret açığını karşılama oranı yaklaşık yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir. Bu dış ticaret açığını karşılama oranının yılın geri kalan döneminde yükseleceğini inanıyoruz'' dedi.

Ayık, 2017'nin ikinci yarısında Rus pazarı, eski Doğu Blok ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen talepteki artış ile başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Avrupa pazarında ise 'son dakika' satışlarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Sayısal anlamda 2016'dan daha iyi bir sezon geçirileceğini ifade eden Ayık, ''Ancak toplamda 2015 rakamlarına ulaşılabilmesi açısından Avrupa pazarındaki genel seyrin belirleyici olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un toparlanması zaman alacak

İstanbul'a gelen turist sayısının ise azalmaya devam ettiğini belirten Osman Ayık, "2016 yılının Şubat ayında başlayan düşüş devam ediyor. 2015 yılı ile 2016 yılı Ocak-Aralık rakamları karşılaştırıldığında 2016 yılında yaklaşık yüzde 19 oranında azalma meydana gelmiş ve bu yılın ilk 6 aylık rakamlarında geçen yıla göre yüzde 5 oranında düşüş devam etmektedir. Bu yılı, 2015 yılı rakamları ile karşılaştırdığımızda bu düşüş yüzde 23'ü bulmuştur" dedi.

Ayık, İstanbul'u ziyaret eden turist profilindeki farklılığının toparlanmasının zaman alacağını kaydetti.