11.07.2017 12:19:59

Turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı

Tayland'ın Phuket şehrinde Çinli yolcuları taşıyan gezi otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Phuket'te Çinli yolcuları taşıyan gezi otobüsü kontrolden çıktı ve devrildi. Devrilen otobüs bir süre sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada, otellerine dönmekte olan turistlerden 36'sı yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, içlerinden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaralının da hayati tehlikesi olduğu açıklandı.