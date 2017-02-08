08.02.2017 15:37:07

Turhal stadyumu yıkılarak yerine hastane yapılacak

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, yıkılarak yerine hastane yapılacak olan stadyumda incelemelerde bulundu.

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Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, yıkılarak yerine hastane yapılacak olan stadyumda incelemelerde bulundu.Tokat'ın Turhal ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde incelemelerde bulundu. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Mehmet Uzun Spor Salonu, yerine yeni Turhal Devlet Hastanesi yapılacak olan ilçe stadyumu ve yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Üçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul'dan tesisler ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Üçer, ilçede emekli nüfusun yoğunluğuna dikkat çekerek, belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar için efor gerektirmeyen ancak açık ve temiz havada yapılan Bocce gibi sporlara da yer verilmesini istedi. Turhal'da güreş ve voleybol branşlarındaki başarıları takdirle karşılayan Üçer, okçuluk alanında eğitim verebilecek belgeli personel ihtiyacını da dile getirerek, personel temini halinde geleneksel ve modern boyutlarıyla bu sporun da yaygınlaşmasını destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca doğa sporları ve doğa turizmi için parkur ve rota belirlenmesini isteyen Kaymakam Üçer, belirli gün ve haftaların anma etkinliklerinde doğa yürüyüşleri de düzenlemek istediğini kaydetti.