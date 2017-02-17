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Turhal'da 'Okul Sütü' projesi
17.02.2017 13:31:46

Turhal'da 'Okul Sütü' projesi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 'Okul Sütü' projesi kapsamında öğrencilere haftalık olarak 3 ton süt dağıtılacak.

Tokat'ın Turhal ilçesinde "Okul Sütü" projesi kapsamında öğrencilere haftalık olarak 3 ton süt dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ilkokul öğrencileri için ortaklaşa düzenlendiği, "Okul Sütü" projesi kapsamında, Mehmet Akif İlkokulunda okul sütü dağıtım töreni yapıldı. Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ile Şube Müdürleri Aziz Durgun ve Murat Sapanca öğrencilere süt dağıttı. Öğrencilerle birlikte süt içen Kaymakam Üçer, süt içmenin sağlık açısından önemine değinerek, "Süt besin değeri açısından sizler için çok faydalı. Sizlerin büyümesine sağladığı katkıyı da küçümsememeliyiz. Bu nedenle süt çok önemli bir besin ve süt içmeyi mutlaka ihmal etmemelisiniz" diye konuşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Okul Sütü projesi kapsamında Turhal'da öğrencilere haftada toplam 3 ton süt dağıtılacağı bildirildi.
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