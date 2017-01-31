31.01.2017 15:04:54

Turgutlu merkezli 4 ilde 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 4 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 4 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY örgütünün finans, teşkilat şemasına büyük darbe vuran Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün yaptığı operasyonla 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Balıkesir il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak 'ByLock' operasyonu yapıldı. Operasyonda kapatılan Körfez Dershanesi öğretmenlerinden M.G., E.C., açıkta bulunan diş hekimi H.D., açıkta bulunan hemşire S.T., aktif çalışan hemşire H.Y., aktif çalışan röntgen teknisyeni F.G., ihraç edilen öğretim görevlisi G.A., TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yapılan arama çalışmalarında 9 adet 1 dolarlık banknot ve dijital materyale el konuldu.