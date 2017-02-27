27.02.2017 14:23:47

Turgutlu levhaları yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Turgutlu ilçesinde mahallelerinin yön levhaları ve giriş tabelaları yenilenmeye başladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Turgutlu ilçesinde mahallelerinin yön levhaları ve giriş tabelaları yenilenmeye başladı.Trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek ve eskimiş olan levha ve işaretçilere yönelik olarak çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da levha ve tabela yenileme çalışmalarını başlattı. İl genelinde trafik işaret ve işaretçileri, yön levhaları ve tabelaları yenilemek için girişimlerini sürdürdüklerini belirten Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, "Vatandaşlarımızın, ihtiyaç duydukları hizmetleri hayata geçirmek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Programımız dahilinde yön levhalarını yenileme faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.