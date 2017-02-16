16.02.2017 16:09:48

Turgutlu'da toplu ulaşıma yeni takviye

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla gerçekleşecek törenle hizmete girecek olan 40 adet Jest model araç, Turgutluların kullanımına sunulacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla gerçekleşecek törenle hizmete girecek olan 40 adet Jest model araç, Turgutluların kullanımına sunulacak.Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu ulaşımda başlattığı dönüşüm hamlesiyle vatandaşların modern, alçak tabanlı ve engelli taşınmasına uygun araçlarla seyahat etmesine olanak sağlıyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde hizmet verecek minibüslerin dönüşümü de tamamlandı. İlçede toplu taşıma hizmeti veren S.S 17 No'lu Turgutlu Şehir İçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarının dönüşümüne öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 40 adet Jest model aracın teslimat töreniyle yeni araçları Turgutluların hizmetine sunuyor. Teslimat töreninin 17 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Turgutlu 15 Temmuz Şehitler Alanı'nda gerçekleşeceğini belirten Başkan Cengiz Ergün, tüm Turgutluları araç tanıtım törenine davet etti.