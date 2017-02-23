23.02.2017 10:28:57

Turgutlu'da FETÖ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan otomotiv firması ORDU A.Ş.'nin hissedarlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.O., E.O., E.O ve çalışan K.M. emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen. Mahkemeye çıkarılan firma hissedarlarından T.O. ve E.O. ile çalışan K.M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer hissedar E.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi.