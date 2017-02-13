13.02.2017 20:04:20

Turgutlu'da FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3. kez gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 2 iş adamı ile bir doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3. kez gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 2 iş adamı ile bir doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 şüpheli, üçüncü kez tekrar gözaltına alındı. Turgutlu Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından üçüncü kez gözaltına alınan iş adamları H.G. ve M.Y. ile doktor A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevine gönderildi.