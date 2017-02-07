07.02.2017 18:03:02

Turgutlu Belediyesi'ne araç takviyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'da kullanılmak üzere temin ettiği 3 adet aracın tanıtımı yapıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'da kullanılmak üzere temin ettiği 3 adet aracın tanıtımı yapıldı.Orta Park Saatli Kule önünde gerçekleştirilen araç tanıtımına Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar, Turgutlu MASKİ Sorumlusu Mustafa Arıova katıldı. Tanıtımda konuşan Başkan Şirin, Turgutlu'da hizmet kalitesini arttıran çalışmalar ve destekleri dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, "MASKİ'nin yapılanmasından sonra araç eksikliklerinin çok hızlı bir şekilde tamamlandığını gördük ve görmeye devam ediyoruz. Bugün burada sergilemiş olduğumuz araçların içerisinde çok nitelikli araçlar var. Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte, burada da Koordinatör İbrahim Kutar kardeşimizle beraber, tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Turgutlu Belediyesi koordineli bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyor. Vatandaşımızın sorunlarını, sıkıntılarını çözmek için araç donanımlarımızı da önümüzdeki günlerde arttırmaya, daha nitelikli araçlarla hizmet kalitesini daha da yukarıya taşımaya gayret göstereceğiz" dedi.Yeni araçların daha etkin hizmetin önünü açtığını belirten Koordinatör İbrahim Kutar da, "Turgutlu'nun neye ihtiyacı varsa bunu gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi, burada iki belediyenin işbirliği ile hizmet kalitesini daha da arttırarak Turgutluluların her türlü sıkıntısını ortadan kaldırmak bizim temel hedefimiz. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.