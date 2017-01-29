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Turgay Güler ve Hikmet Genç ile '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları' söyleşisi
29.01.2017 18:24:33

Turgay Güler ve Hikmet Genç ile '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları' söyleşisi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında vatandaşlar, Araştırmacı Gazeteci Turgay Güler ve Hikmet Genç ile buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında vatandaşlar, Araştırmacı Gazeteci Turgay Güler ve Hikmet Genç ile buluştu.

Her ay birbirinden güzel konu ve konukları Bilecikliler ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Ocak Ayı etkinlikleri kapsamında konuk ettiği Araştırmacı Gazeteci Turgay Güler ve Hikmet Genç ile "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları" adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında konuklar Güler ve Genç, darbe girişimini konu alan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları " programı kapsamında darbe girişimi ve ülkeye etkilerini anlattı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, söyleşinin ardından yaptığı konuşmada, Konuşmacılar Turgay Güler ve Hikmet Genç'e, teşekkür etti.

Bilecik'in iki güzel ve değerli ismi ağırladığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Selim Yağcı; şunları söyledi:

"2017 Kültür ve Sanat Etkinliklerimiz kapsamında bu akşam Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde Araştırmacı Gazeteciler Turgay Güler ve Hikmet Genç, hemşehrilerimiz ile buluştu. Duayen Araştırmacı Gazeteciler Turgay Güler ve Hikmet Genç'e etkili yorumları ile ülkemize oynanan oyunları farklı ve bilinmedik yönleriyle anlattıkları, bizleri aydınlattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan etmiş olduğu milli seferberlik çağrısına her birimiz elimizden gelen gayretler ölçüsünde katkı sunuyoruz. Askerlerimiz ve polislerimiz bu uğurda canlarını verirken, işçimiz de ülkemiz ekonomisinin daha da güçlü olması için çalışıyor. Gazeteci Yazar Turgay Güler ve Hikmet Genç kardeşlerimiz de bu milli seferberlik çalışmalarına katkı yapmak için Bilecik'imize gelerek, bizleri birçok konuda aydınlattılar. Cenabı Allah, bizlere ve ülkemize bir daha böyle sıkıntılar ve acılar yaşatmasın.Bu vesile ile ülkemizin; birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Araştırmacı Gazeteci Turgay Güler ve Hikmet Genç ise Ata toprakları Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirtti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmasının ardından Güler ve Genç'e, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablolar hediye etti.

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