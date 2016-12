30.12.2016 13:56:48

Türel'den yeni yıl mesajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, yeni yıl mesajında şehit acıları ile sınanan zor bir senenin geri kaldığını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni yıl mesajı yayımladı. Mesajında Türel, "Şehit acıları ile sınandığımız zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Bu sene Türk Milletinin imtihanı daha çetin oldu. Vatanı ve milleti savunmak için alınmış savaş uçakları ve tanklarla milletimiz sırtından vuruldu ve en alçakça ihaneti gördü. Terör ve şer ekseni oluşturan hainler ve alçaklar yüreklerimize ateşler düşürdüler. Ancak, 15 Temmuz hem büyük ihanetin hem de büyük bir vatan ve demokrasi mücadelesinin tarihi oldu. Tarihin altın sayfalarına isimlerini yazdıran ve hatıralarını her zaman şerefle kalbimizde taşıyacağımız aziz şehitlerimiz, Cumhurbaşkanımızın davetiyle Bayrağımızı düşürmediler. Büyük Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı ruhuyla göğsünü siper ederek, demokrasi ve milli irade zaferine imzasını attı.Hepimiz biliyoruz ki bugün hala güçlü bir devletsek, birlik ve beraberlik içindeysek, yatağımızda rahatça uyuyabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah bütün şehitlerimizden, onların anne ve babalarından, kardeşlerinden, çocuklarından milyonlarca defa razı olsun" ifadelerine yer verdi.Bu imtihanlar yıkmadığını, tam tersine güçlendirdiğini kaydeden Türel, "ilahi hesap hainlerin hesabını bozdu, tarumar etti. Yaşadığımız acılar bizi örste çekiçle dövülmüş demir, çifte su verilmiş çelik yaptı. Devlet ve millet olarak her zamankinden daha güçlüyüz. Bizi bölmek isteyenleri hüsrana uğrattık, hiçbir fitne ve fesada meydan vermedik, vermeyeceğiz. Antalya olarak turizmde yaşadığımız turizm ve ihracat gelirimizin düşmesi sebebiyle de ilave sıkıntılarımız oldu. Fakat hain darbe teşebbüsüne ve terör çetelerine rağmen Hükümetimizin desteği ve Antalya olarak bizim gayretlerimiz neticesinde 6 milyon 200 bin civarında yabancı ziyaretçimiz oldu. Çiçek ve Çocuk Temalı EXPO heyecanını milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gece demokrasi nöbetinde, gündüz hizmet nöbetinde olduk ve bu sayede yatırım rekoru kırdık. 2016 yılında yaşadığımız en acı olaylar bile hizmet aşkımızdan bizi geri durdurmadı. 3 yılda 1.5 milyar liralık yatırıma imza attık. Vatandaş odaklı birçok sosyal projemizi hayata geçirdik. En ücra köylerimize yol, oradaki yaşlılarımıza hizmet götürdük. Gün oldu, bir köyümüzdeki tek kişiye ekmek götürdük. 19 ilçemizin her birine mümkün olan en çok ve en güzel hizmeti götürmeye gayret ettik."2017 yılına güven ve inanç ile daha güçlü bir şekilde giriyoruz diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "2017'de de bütçemizin yarısını, 1 milyar 167 milyon lirayı yatırıma ayırarak yeni bir rekora hep birlikte imza atacağız. 2017, Antalya'yı marka şehir haline getirecek, çağ atlatacak Boğaçayı, Konyaaltı Sahili, Kruvaziyer Liman, Kepez Santral gibi vizyon projelerimizin başladığı yıl olacak. Hepsi iş demek aş demek olan bu dev yatırımlarla Antalya dünyanın parlayan yıldızı olacak. Antalya'da yaşayan, Antalya'da çalışan herkes, inşallah daha mutlu, daha müreffeh, daha huzurlu olacak. Bugün Antalya bir dünya kenti olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyorsa, bu her şeyden önce sizlerin eseridir. Bütün bu yatırımlar, hizmetler, her sahadaki yenilikler sizlerin desteği, duası, sabrıyla hayata geçmektedir. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın, her zaman el ele, omuz omuza, ayrı-gayrı olmadan çalışacağız. Bize, Antalya'nın ve Türkiye'nin geleceğine güvenin. 2017 yılının insanlığa, ülkemize, milletimize, sağlık, barış, huzur, mutluluk, şans ve başarı getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum" dedi.