17.02.2017 10:21:58

Türel'den Avrupa Konseyi'ne demokrasi ve hukuk dersi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Türel, Avrupa Konseyi üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Türel, Avrupa Konseyi üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir yandan Antalya'yı tanıtırken, diğer yanda da uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Milli Heyet Başkanlığı görevini yürüten Menderes Türel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin çeşitli şehir ve ilçelerinin farklı siyasi partilerden belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerinden oluşan Milli Heyet'e başkanlık eden Türel, kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'deki terör gerçeğini anlatarak, konsey üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.Türkiye'nin çok uzun senelerdir terör gerçeği ile birlikte yaşadığını vurgulayan Başkan Türel, "Ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda Avrupa ülkeleri tarafından da terör örgütü ilan edilmiş PKK'nın, ülkeyi bölüp parçalamaya yönelik terör girişimleri 30-40 senedir maalesef çok üzücü, insani katliamlara vesile olmaktadır. Tabi içeride yaşayarak bazı konuları değerlendirmekle dışarıdan bakarak bazı konuları değerlendirmek arasında ciddi farklar olduğunu konuşmacıların düşüncelerinden anlıyoruz" dedi.15 Temmuz darbe girişimiAyrılıkçı terörün yanı sıra Türkiye'de 15 Temmuz akşamı, 40 senedir ülkenin yargısına, polisine, askeri güçlerine sızmak suretiyle, lideri Amerika'da yaşayan hain Fetullah Gülen olan FETÖ isimli terör örgütü tarafından demokrasiye darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Türel, "Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı açıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkmak üzere meydanlara havaalanlarına ve sokaklara davet etmesi üzerine Türk insanının tankların önüne yatarak, bu darbeyi engellemesi bence ülkenin ve milletin demokrasiye bağlılığı açısından takdir edilmesi gereken bir husustur. 15 Temmuz akşamında eğer darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, 10 dakika daha evimi geç terk etseydim, konutuma gelen asker görünümlü hainler tarafından ben de öldürülecektim ve bugün bu sıralarda oturmuyor olacaktım. Dolayısı ile biz bu gerçekleri yaşıyoruz ve bugün alınan bütün bu önlemler, Türkiye'nin demokrasisini kısıtlaması için değil aksine demokrasisini daha da sağlam bir yapıya alması güçlendirmesi içindir" ifadesini kullandı.Terör gözaltılarıTerör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ve meclis üyeleri ile ilgili de konuşan Başkan Menderes Türel, şunları söyledi:"Avrupa Konseyi üyelerinin belediye başkanı ve meclis üyesi veya seçilmiş kişilerin suç işleme imtiyazı var gibi bir düşünceleri varsa bunun anlaşılabilir bir şey olmadığını izah etmem gerekir. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda belediyelerin resmi araçları ile yapılan canlı bomba eylemleri sonunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Belediyelerin resmi iş makineleri ile hendekler kazılarak güvenlik güçlerinin terör mücadelesi engellenmeye çalışıldı. Yargı marifetiyle savcıların delilleri elde ettikten sonra mahkemeye sevki ile birlikte mahkemenin almış olduğu karar üzerine gözaltılar söz konusudur. Ayrıca her gözaltına alınan da tutuklanmamaktadır. Savcılar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra serbest bırakılan birçok belediye başkanı meclis üyesi veya kişi söz konusudur. Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması bir görevden alma değildir. Bu insanlar, bağımsız yargılanmak suretiyle beraat ettikleri takdirde yeniden görevlerine dönebilirler. Suç işleme şüphesi olan bir kişinin görevinde kalarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir."Türel, "Ayrıca görevden uzaklaştırılan belediye başkanları üçte iki maaşlarını geri alıyorlar, sosyal hakları da devam ediyor. Görevden alınan bütün belediye başkanları meclis üyeleri yargı nezdinde, üst mahkemeler Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de her türlü hakkını arama şansına sahiptir. O yüzden bence bugün demokrasinin beşiği olan Avrupa Konseyi'nde, özellikle suça bulaşmış kişilerin savcılıklarca, bağımsız mahkemelere sevk edilerek yargılanması, Türkiye'nin demokrasiyi güçlendirme gayreti olarak değerlendirilmelidir."Tutuklu gazetecilerTutuklu gazeteciler konusuna da değinen Başkan Türel, kendisinin de eski bir gazeteci olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:"Bu gazeteciler banka soymaktan, adam öldürmekten ve teröre bulaşmaktan yargılanmaktadırlar. Avrupa Konseyi'nin kimseye bazı suçları işleme imtiyazı vermesi kabul edilemez. Ayrıca olağanüstü hal sadece Türkiye'de yoktur. Fransa'da da hala olağanüstü hal var. Bunlar anayasal temeller üzerindedir. Avrupa'da da belediye başkanı için çeşitli suçlar işlediğinde yerine atanan devlet görevlileri vardır. Bizim anayasamızın değiştirilemez maddelerinden bir tanesinde Türkiye'nin hukuka bağlı, demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğu yazıyor. Türkiye güvenliği AB'nin güvenliği demektir. Örneğin Türkiye bugün 3 milyon sığınmacıya yardım etmeseydi Avrupa doğrudan etkilenecekti. Avrupa Konseyi bu süreçte Türkiye'nin yanında olmalıdır."