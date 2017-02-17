SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türel'den Avrupa Konseyi'ne demokrasi ve hukuk dersi
17.02.2017 10:21:58

Türel'den Avrupa Konseyi'ne demokrasi ve hukuk dersi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Türel, Avrupa Konseyi üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atina'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Türel, Avrupa Konseyi üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir yandan Antalya'yı tanıtırken, diğer yanda da uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Milli Heyet Başkanlığı görevini yürüten Menderes Türel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı. Türkiye'nin çeşitli şehir ve ilçelerinin farklı siyasi partilerden belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyelerinden oluşan Milli Heyet'e başkanlık eden Türel, kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'deki terör gerçeğini anlatarak, konsey üyelerine hukuk ve demokrasi dersi verdi.

Türkiye'nin çok uzun senelerdir terör gerçeği ile birlikte yaşadığını vurgulayan Başkan Türel, "Ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda Avrupa ülkeleri tarafından da terör örgütü ilan edilmiş PKK'nın, ülkeyi bölüp parçalamaya yönelik terör girişimleri 30-40 senedir maalesef çok üzücü, insani katliamlara vesile olmaktadır. Tabi içeride yaşayarak bazı konuları değerlendirmekle dışarıdan bakarak bazı konuları değerlendirmek arasında ciddi farklar olduğunu konuşmacıların düşüncelerinden anlıyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi

Ayrılıkçı terörün yanı sıra Türkiye'de 15 Temmuz akşamı, 40 senedir ülkenin yargısına, polisine, askeri güçlerine sızmak suretiyle, lideri Amerika'da yaşayan hain Fetullah Gülen olan FETÖ isimli terör örgütü tarafından demokrasiye darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Türel, "Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı açıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkmak üzere meydanlara havaalanlarına ve sokaklara davet etmesi üzerine Türk insanının tankların önüne yatarak, bu darbeyi engellemesi bence ülkenin ve milletin demokrasiye bağlılığı açısından takdir edilmesi gereken bir husustur. 15 Temmuz akşamında eğer darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, 10 dakika daha evimi geç terk etseydim, konutuma gelen asker görünümlü hainler tarafından ben de öldürülecektim ve bugün bu sıralarda oturmuyor olacaktım. Dolayısı ile biz bu gerçekleri yaşıyoruz ve bugün alınan bütün bu önlemler, Türkiye'nin demokrasisini kısıtlaması için değil aksine demokrasisini daha da sağlam bir yapıya alması güçlendirmesi içindir" ifadesini kullandı.

Terör gözaltıları

Terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ve meclis üyeleri ile ilgili de konuşan Başkan Menderes Türel, şunları söyledi:

"Avrupa Konseyi üyelerinin belediye başkanı ve meclis üyesi veya seçilmiş kişilerin suç işleme imtiyazı var gibi bir düşünceleri varsa bunun anlaşılabilir bir şey olmadığını izah etmem gerekir. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda belediyelerin resmi araçları ile yapılan canlı bomba eylemleri sonunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Belediyelerin resmi iş makineleri ile hendekler kazılarak güvenlik güçlerinin terör mücadelesi engellenmeye çalışıldı. Yargı marifetiyle savcıların delilleri elde ettikten sonra mahkemeye sevki ile birlikte mahkemenin almış olduğu karar üzerine gözaltılar söz konusudur. Ayrıca her gözaltına alınan da tutuklanmamaktadır. Savcılar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra serbest bırakılan birçok belediye başkanı meclis üyesi veya kişi söz konusudur. Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması bir görevden alma değildir. Bu insanlar, bağımsız yargılanmak suretiyle beraat ettikleri takdirde yeniden görevlerine dönebilirler. Suç işleme şüphesi olan bir kişinin görevinde kalarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir."

Türel, "Ayrıca görevden uzaklaştırılan belediye başkanları üçte iki maaşlarını geri alıyorlar, sosyal hakları da devam ediyor. Görevden alınan bütün belediye başkanları meclis üyeleri yargı nezdinde, üst mahkemeler Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de her türlü hakkını arama şansına sahiptir. O yüzden bence bugün demokrasinin beşiği olan Avrupa Konseyi'nde, özellikle suça bulaşmış kişilerin savcılıklarca, bağımsız mahkemelere sevk edilerek yargılanması, Türkiye'nin demokrasiyi güçlendirme gayreti olarak değerlendirilmelidir."

Tutuklu gazeteciler

Tutuklu gazeteciler konusuna da değinen Başkan Türel, kendisinin de eski bir gazeteci olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Bu gazeteciler banka soymaktan, adam öldürmekten ve teröre bulaşmaktan yargılanmaktadırlar. Avrupa Konseyi'nin kimseye bazı suçları işleme imtiyazı vermesi kabul edilemez. Ayrıca olağanüstü hal sadece Türkiye'de yoktur. Fransa'da da hala olağanüstü hal var. Bunlar anayasal temeller üzerindedir. Avrupa'da da belediye başkanı için çeşitli suçlar işlediğinde yerine atanan devlet görevlileri vardır. Bizim anayasamızın değiştirilemez maddelerinden bir tanesinde Türkiye'nin hukuka bağlı, demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğu yazıyor. Türkiye güvenliği AB'nin güvenliği demektir. Örneğin Türkiye bugün 3 milyon sığınmacıya yardım etmeseydi Avrupa doğrudan etkilenecekti. Avrupa Konseyi bu süreçte Türkiye'nin yanında olmalıdır."
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çin'de kuş gribinden 106 kişi hayatını kaybetti
Çin'de kuş gribinden 106 kişi hayatını kaybetti
Ülkede son üç ayda 106 kişi, H7N9 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
17.02.2017 10:43:43
Şişli'de istinat duvarı çöktü
Şişli'de istinat duvarı çöktü
İstanbul Şişli'deki çökme sonucu park halindeki motosiklet toprak altında kaldı.
17.02.2017 10:41:14
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 41 kişi yakalandı
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 41 kişi yakalandı
Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıldönümü nedeniyle provokasyonları önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 41 kişi yakalandı
17.02.2017 10:38:29
Mülteci minibüsü devrildi: 7 yaralı
Mülteci minibüsü devrildi: 7 yaralı
Pakistan uyruklu grubu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
17.02.2017 10:34:41
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı
Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.
17.02.2017 10:19:39
Başhekim ile eşi FETÖ'den gözaltında
Başhekim ile eşi FETÖ'den gözaltında
Sinop'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Yarar ile eşi gözaltına alındı.
17.02.2017 10:13:47
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı sebebiye Trabzon, Artvin, Rize ve Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime ara verildi.
17.02.2017 10:13:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
Kıbrıs görüşmelerinde masa dağıldı: Rum lider kapıyı çarparak çıktı
Kıbrıs görüşmelerinde masa dağıldı: Rum lider kapıyı çarparak çıktı
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları