SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türel, Antalyalı iş adamlarıyla bir araya geldi
28.02.2017 23:58:56

Türel, Antalyalı iş adamlarıyla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel:- '16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. 16 Nisan'da bu milletin birliği, beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak'- '(Konyaaltı Sahil projesi) İş başa düştü bunu biz yapacağız. U

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. 16 Nisan'da bu milletin birliği, beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak." dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda iş adamlarıyla buluşan Türel, Antalya ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliğinin aceleye getirildiği yönünde eleştirilerin doğru olmadığını belirten Başkan Türel, söz konusu çalışmaların AK Parti döneminden öncelere gittiğini, merhum Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a kadar uzandığını söyledi. Anayasa değişikliği paketinin çok uzun yıllardır hazırlanmış bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Türel, derinliği olmayan bir çalışmanın kısa sürede bitirilemeyeceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 16 Nisan'da bir seçim yapmayacağını, devlet yönetiminin biçimine yönelik bir halk oylaması yapılacağını ifade eden Türel, "17 Nisan sabahı uyandığımızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yine Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri yine Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı yine Devlet Bahçeli olacak. Bir siyasi seçim yapmıyoruz. Devlet yönetiminin biçimine yönelik bir teklif var ortada. Herkesin fikrine, kararına saygımız sonsuzdur." diye konuştu.

Anayasa değişikliği paketi kabul edildiğinde en önemli dönüm noktalarından birinin koalisyon devrinin kapanması olacağını belirten Türel, istenilse de koalisyon kurulmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Türkiye ekonomisinin tek parti dönemlerinde büyüme hızının ortalamanın iki katı arttığını, tek parti iktidarının hızlı gelişmesi için önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Türel, "Artık koalisyon dönemi tarihe gömülecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bakanlar ile milletvekilleri arasındaki dosthane ilişkiler ile yasama ile yürütme tam olarak ayrılmıyor." ifadesini kullanan Türel, bakanların Meclis dışından olmasıyla bu durumun önüne geçileceğini dile getirdi.

Şimdiki sistemde Mecliste gensoru müessesesinin işlemediğini, denetlemenin yapılamadığını ifade eden Türel, "En çok tartışılan konulardan biri de cumhurbaşkanının yargılanması meselesi. Bugünkü yasalarımızda cumhurbaşkanının yargılanması diye bir şey hukuken mümkün değil. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanları vatana ihanetten yargılanabilir. Türk Ceza Kanunu veya herhangi bir ceza kanunu içinde vatan hainliği diye tanımlanan bir suç var mı? Vatan hainliğinin tanımı yok Türk Ceza Kanunu'nda. Tanımı olmadığı için vatan hainliği suçu nedeniyle cumhurbaşkanlarımız hiç yargılanmamış." diye konuştu.

Halk oylamasında "evet" çıkarsa Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörle mücadelenin çok daha güçlü şekilde yapılacağını kaydeden Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK 'evet'i istemiyor, çünkü başına geleceği biliyor. Terörle mücadele çok daha güçlü verilmeyecek olsa PKK niye 'hayır'cı olsun. PKK bugün 'hayır'cı, nedeni de açık ve nettir. 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. Bunun yorumu gayet açıktır. Çok önemli operasyonlar söz konusu olabilir, ama milletin desteği olmazsa bunların yapılabilmesi zorlaşacaktır. Bugün Türkiye'nin 2002'den 2016 senesine kadar ekonomideki büyüme rakamları ortada. Ekonomide ciddi bir büyüme gösterilmiştir. Türkiye'nin bu çıkışındaki en önemli nedenlerden biri istikrardır. İstikrar milletin iktidara sağladığı destektir. Dolayısıyla 16 Nisan'da bu milletin birliği beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak."

- Antalya'nın marka değeri artıyor

Yeni yatırımlarla Antalya'nın marka değerinin giderek arttığını anlatan Türel, bir şehrin marka değerinin en önemli göstergelerinden birinin lüks gayrimenkul fiyatlarının metrekare değeri olduğunu, Antalya'nın birkaç yıl önce lüks gayrimenkulde ortalama bin dolar olan metrekare fiyatlarının bugün 4 bin avroya kadar yükseldiğini söyledi.

Kentin ulaşım sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi için raylı sistemin mutlaka geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Türel, ulaşımla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Şehirlerin de insanlar gibi doğup, büyüyüp, öldüğünü ifade eden Türel, antik kentleri buna delil olarak gösterdi. Türel, "Ben Antalya'nın bu dönem çok şanslı bir dönem yaşadığına inanıyorum. En büyük şanslarımızdan biri Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya'ya özel bir ilgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız." dedi.

İş adamlarının soruları üzerine Konyaaltı Sahili Projesi için iki kez ihale düzenlendiğini fakat istekli firmanın çıkmadığını anımsatan Başkan Türel, "İş başa düştü bunu biz yapacağız. Uygulama projelerini yaptırıyorum, 3 ay gibi bir süre geçecek. Daha sonra belediye olarak biz yapım ihalesine çıkacağız, ondan sonra da işletme ihalesine yine çıkarız." açıklamasında bulundu.

Türel, Boğaçayı projesinin de tamamlandığını, kamu izinlerinin alınmaya çalışıldığını, ilk etabı bu yıl içinde ihale etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- ANSİAD Başkanı Erdoğan

ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan da istihdam seferberliğine destek verdiklerini belirterek, her üyenin en az bir kişiyi işe alması, hatta çalıştırdığı işçi sayısının en az yüzde 5-10'u kadar istihdam artışı sağlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Antalya ve ülke ekonomisi için bu işe kayıtsız kalmamız tabii ki düşünülemez." ifadesini kullanan Erdoğan, istihdam seferberliğine katılacaklarını bildirdi.



    YORUM YAZ
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Trump’tan Obama’ya suçlama
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Hürriyet’ten ‘Karargah rahatsız’ açıklaması
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
Her sene bir 28 Şubat yazısı yazacağım
Böbrek nakli yapılan genç, 13 yıl sonra su içti
Böbrek nakli yapılan genç, 13 yıl sonra su içti
13 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlı yaşayan Kadri Özdemir böbrek bağışıyla yeniden hayata tutundu.
28.02.2017 21:56:09
Kayseri'de kuduz karantinası
Kayseri'de kuduz karantinası
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Palas Mahallesi karantinaya alındı.
28.02.2017 21:22:07
İran’dan Irak’a ‘kum fırtınası’ suçlaması
İran’dan Irak’a ‘kum fırtınası’ suçlaması
İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde geçen hafta yaşanan kum fırtınası büyük zarara neden oldu.
28.02.2017 20:59:59
Başbakan Yıldırım Rasim Ljajıc'i kabul etti
Başbakan Yıldırım Rasim Ljajıc'i kabul etti
Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti.
28.02.2017 19:55:42
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.
28.02.2017 18:44:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
Rus savaş gemisi Suriye'ye doğru gidiyor
Rus savaş gemisi Suriye'ye doğru gidiyor
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları