28.02.2017 23:58:56

Türel, Antalyalı iş adamlarıyla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel:- '16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. 16 Nisan'da bu milletin birliği, beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak'- '(Konyaaltı Sahil projesi) İş başa düştü bunu biz yapacağız. U

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. 16 Nisan'da bu milletin birliği, beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak." dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda iş adamlarıyla buluşan Türel, Antalya ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliğinin aceleye getirildiği yönünde eleştirilerin doğru olmadığını belirten Başkan Türel, söz konusu çalışmaların AK Parti döneminden öncelere gittiğini, merhum Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a kadar uzandığını söyledi. Anayasa değişikliği paketinin çok uzun yıllardır hazırlanmış bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Türel, derinliği olmayan bir çalışmanın kısa sürede bitirilemeyeceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 16 Nisan'da bir seçim yapmayacağını, devlet yönetiminin biçimine yönelik bir halk oylaması yapılacağını ifade eden Türel, "17 Nisan sabahı uyandığımızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yine Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri yine Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı yine Devlet Bahçeli olacak. Bir siyasi seçim yapmıyoruz. Devlet yönetiminin biçimine yönelik bir teklif var ortada. Herkesin fikrine, kararına saygımız sonsuzdur." diye konuştu.

Anayasa değişikliği paketi kabul edildiğinde en önemli dönüm noktalarından birinin koalisyon devrinin kapanması olacağını belirten Türel, istenilse de koalisyon kurulmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Türkiye ekonomisinin tek parti dönemlerinde büyüme hızının ortalamanın iki katı arttığını, tek parti iktidarının hızlı gelişmesi için önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Türel, "Artık koalisyon dönemi tarihe gömülecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bakanlar ile milletvekilleri arasındaki dosthane ilişkiler ile yasama ile yürütme tam olarak ayrılmıyor." ifadesini kullanan Türel, bakanların Meclis dışından olmasıyla bu durumun önüne geçileceğini dile getirdi.

Şimdiki sistemde Mecliste gensoru müessesesinin işlemediğini, denetlemenin yapılamadığını ifade eden Türel, "En çok tartışılan konulardan biri de cumhurbaşkanının yargılanması meselesi. Bugünkü yasalarımızda cumhurbaşkanının yargılanması diye bir şey hukuken mümkün değil. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanları vatana ihanetten yargılanabilir. Türk Ceza Kanunu veya herhangi bir ceza kanunu içinde vatan hainliği diye tanımlanan bir suç var mı? Vatan hainliğinin tanımı yok Türk Ceza Kanunu'nda. Tanımı olmadığı için vatan hainliği suçu nedeniyle cumhurbaşkanlarımız hiç yargılanmamış." diye konuştu.

Halk oylamasında "evet" çıkarsa Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörle mücadelenin çok daha güçlü şekilde yapılacağını kaydeden Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK 'evet'i istemiyor, çünkü başına geleceği biliyor. Terörle mücadele çok daha güçlü verilmeyecek olsa PKK niye 'hayır'cı olsun. PKK bugün 'hayır'cı, nedeni de açık ve nettir. 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bu terör mücadelesi çok daha güçlü bir şekilde verilecektir. Bunun yorumu gayet açıktır. Çok önemli operasyonlar söz konusu olabilir, ama milletin desteği olmazsa bunların yapılabilmesi zorlaşacaktır. Bugün Türkiye'nin 2002'den 2016 senesine kadar ekonomideki büyüme rakamları ortada. Ekonomide ciddi bir büyüme gösterilmiştir. Türkiye'nin bu çıkışındaki en önemli nedenlerden biri istikrardır. İstikrar milletin iktidara sağladığı destektir. Dolayısıyla 16 Nisan'da bu milletin birliği beraberliği için istikrardan yana bir tablo ortaya çıkarsa sadece terörle mücadelede değil ekonomide ve öteki alanlarda da çok güçlü hareket etme imkanımız olacak."

- Antalya'nın marka değeri artıyor

Yeni yatırımlarla Antalya'nın marka değerinin giderek arttığını anlatan Türel, bir şehrin marka değerinin en önemli göstergelerinden birinin lüks gayrimenkul fiyatlarının metrekare değeri olduğunu, Antalya'nın birkaç yıl önce lüks gayrimenkulde ortalama bin dolar olan metrekare fiyatlarının bugün 4 bin avroya kadar yükseldiğini söyledi.

Kentin ulaşım sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi için raylı sistemin mutlaka geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Türel, ulaşımla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Şehirlerin de insanlar gibi doğup, büyüyüp, öldüğünü ifade eden Türel, antik kentleri buna delil olarak gösterdi. Türel, "Ben Antalya'nın bu dönem çok şanslı bir dönem yaşadığına inanıyorum. En büyük şanslarımızdan biri Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya'ya özel bir ilgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız." dedi.

İş adamlarının soruları üzerine Konyaaltı Sahili Projesi için iki kez ihale düzenlendiğini fakat istekli firmanın çıkmadığını anımsatan Başkan Türel, "İş başa düştü bunu biz yapacağız. Uygulama projelerini yaptırıyorum, 3 ay gibi bir süre geçecek. Daha sonra belediye olarak biz yapım ihalesine çıkacağız, ondan sonra da işletme ihalesine yine çıkarız." açıklamasında bulundu.

Türel, Boğaçayı projesinin de tamamlandığını, kamu izinlerinin alınmaya çalışıldığını, ilk etabı bu yıl içinde ihale etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- ANSİAD Başkanı Erdoğan

ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan da istihdam seferberliğine destek verdiklerini belirterek, her üyenin en az bir kişiyi işe alması, hatta çalıştırdığı işçi sayısının en az yüzde 5-10'u kadar istihdam artışı sağlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Antalya ve ülke ekonomisi için bu işe kayıtsız kalmamız tabii ki düşünülemez." ifadesini kullanan Erdoğan, istihdam seferberliğine katılacaklarını bildirdi.



