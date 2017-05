11.05.2017 13:19:39

Turbay'dan 'Engelliler Haftası' mesajı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, engelsiz dünyanın mimarının belediyeler olduğunu söyledi.10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Turbay, engelli bireylere yönelik en iyi kamu hizmetini belediyelerin verebileceğini belirterek, "Yerel yöneticiler bulundukları il, ilçe ve diğer yerleşim yerlerinde engellilerimiz için en iyi hizmet ve çevre koşullarını üretmelidirler" dedi.Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleri olduğuna dikkat çeken Turbay, "Engelli vatandaşlarımız sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmamalıdır. Onlar, yılın her günü unutulmamalı, toplum içinde yer alacakları şartlar en iyi şekilde hazırlanmalı, imkanlar her gün onlar için yeniden seferber edilmelidir. Engelli vatandaşlarımıza verilebilecek en iyi kamu hizmetini, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve fiziki engellerini ortadan kaldırabilecek hizmetleri verecek olan kurumlar belediyeler yani yerel yönetimlerdir. Belediye Başkan ve yönetim birimlerinin bu konulara artık her zamankinden daha fazla eğilmeleri ve bunu engelli vatandaşlarımız için bir lütuf görmeyip, kendi asli görevleri olarak görmeleri gerekmektedir" dedi.Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasının, hem kendilerinin hem de kendilerine bakan kimselerin hayat standartlarının yükseltilmesinin sosyal devlet anlayışının en temel dinamikleri arasında yer aldığına vurgu yapan Turbay, şunları söyledi:"Hiç birimizin gelecekte bir engel taşımayacağımız yönünde bir garantimiz yoktur. Toplumsal bir olgu olarak algılayıp problemleri çözmek ve takip etmek zorunda olduğumuz bu mesele sadece engelli vatandaşların değil, hepimizin meselesidir. Başta yerel yönetimlerde çalışan engelli üyelerimiz olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın sadece bir hafta değil, yaşam boyu sürecek zorlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı belirtiyor, güzel günler diliyoruz."