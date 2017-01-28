29.01.2017 12:38:29

Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Lapseki'de taziye ziyaretinde bulundu.İlçe başkanı Halil Özer, ilgenel meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve partililerle beraber geçtiğimiz günlerde geç yaşta kardeşi Mete Teoman'ı kaybeden Lapseki Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Cengiz Teoman'ı odada makamında ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Ardından Geçtiğimiz Cuma günü dedesini kaybeden ilçe yönetim kurulu Okan Sungur'u iş yerinde teşkilatla beraber ziyaret ederek baş sağlıyı dileyip sabır temennisinde bulundu.