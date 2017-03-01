01.03.2017 14:58:24

Turan, 'Çiftçimize 2 milyar 118 milyon yardım'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2017 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilere 2 milyar 118 milyon yardım yapılacağını bildirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2017 tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilere 2 milyar 118 milyon yardım yapılacağını bildirdi.Çanakkale'nin tarım alanında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Turan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerle Çanakkale'mizi tarım alanında geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Çanakkale'miz bugün tarım alanında yapmış olduğu ihracatla ülke ekonomimize büyük katkı sağlamakta. Bakanlığımızın açıklamış olduğu tarım desteklemesi bu anlamda önemli yer tutmaktadır. Tarım alanlarında kontrolün sağlanması için geçtiğimiz günlerde ovaların sit alanı ilan edildiğini ve vergi indirimi uygulamasıyla çiftçilerimize ekonomik katkı sağlandığını açıklamıştık. Çiftçilerimiz bizim için önemli ve onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ekonominin bel kemiği olan tarımı kalkındırmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.