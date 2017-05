06.05.2017 11:48:09

Turabibaba Kütüphanesi yılın okuyucularını ödüllendirdi

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Devlet dediğiniz millettir. Millet dediğiniz de çocuktur. Çocuğun geleceği ülkemizin geleceğidir. Ben 13 yıldır belediyede çocuklar için, gençler için elimizden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra da asla geri durmayacağım ve yapmaya devam edeceğim" dedi.Şişhane Gençlik Merkezinde düzenlenen Yılın Okuyucusu Ödül Töreni'nde 7-14 yaş Çocuk, Genç ve Yetişkin kategorilerinde en fazla kitap okuyan üyelere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Gençlik Merkezlerinde ve Semt Konaklarında verilen kurslarda eğitim alan öğrencilerin sahnelediği tiyatro, gitar ve halk oyunları gösterileriyle renk kattığı törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.Ödülleri Başkan Demircan takdim ettiYılın Okuyucusu Ödül Töreni'nde; 7-14 Yaş Kategorisinden Burak Hasan Paksoy, Genç Kategorisinden Ramazan Koç, Yetişkin Kategorisinde ise Alkin Güler yılın okuyucuları seçildi. Yılın okuyucularına sertifikalarını ve Elektronik Kitap hediyelerini Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.Çocuklar Kefken kampında hayatı öğreniyorBaşkan Demircan törende yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri kültür sanat hayatının içine çekmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Tiyatro, müzik, kültür sanat bütün bunlar çocuklarımızın hayatı için çok kıymetli. Onun için mutlaka çocuklarınıza tiyatro, müzik gibi kurslara katılsınlar. Biz Kefken Kampını bunun için yapıyoruz. Çocuklar orada hayatı öğreniyor. Biz Kefken'i sadece bir dinlenme ve eğlence yeri olarak görmedik. Çocukları eğitelim, annelerinden babalarından uzakta kalkmayı, yatmayı, yemeği almayı, arkadaşlarını dinlemeyi öğrensinler. Bunun için bugüne kadar 70 bin çocuğu Kefken Kampına götürdük. Hepsinin hayatında pozitif etkiler oldu. Ailelerden de olumlu dönüşler aldık" dedi."Çocuğun geleceği ülkemizin geleceğidir"Başkan Demircan, "Her şey yavrularımız için. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın bizlere emanetleri. Anneler ve babalar birinci dereceden sorumlu. Devlet dediğiniz millettir. Millet dediğiniz de çocuktur. Çocuğun geleceği ülkemizin geleceğidir. Elbette her şey çocuklarımız için. Her şeyi onlar için yapmaya çalışıyoruz. Ben 13 yıldır belediyede çocuklar için, gençler için elimizden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra da asla geri durmayacağım ve yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.