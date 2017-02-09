09.02.2017 17:23:23

Tur operatörleri Diyarbakır'a davet edilecek

Turizm Platformu istişare toplantısı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) gerçekleştirildi.

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Turizm Platformu istişare toplantısı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) gerçekleştirildi.Platform bileşenlerinin katıldığı toplantıda EMİTT Fuarı'nda yapılan ziyaretler neticesinde tur operatörlerinin Diyarbakır'a daveti ile ilgili 2 günlük bir program yapılması ve bu programın 25-26 Mart 2017'ye göre hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda, organizasyonun sekretaryasının DTSO ve TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından yapılması uygun görülerek, Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti ile Ulusal düzeyde gezi yazarları konusunda iletişime geçilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantıda, Tur Operatörlerinin Diyarbakır programında aynı zamanda Gastronomi konusunda bir sunum yapılması ve bu sunum için belirli bir alan ile ilgili çalışma yapılması uygun görüldü.Platform bileşenleri, İstanbul EMITT 2017 Turizm Fuarında İl Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dicle Üniversitesi, DTSO, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TÜRSAB BYK, Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği ve diğer bütün kurum ve kuruluşların göstermiş olduğu gayretin önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam etmesi ve devamı konusunda temennide bulundu.