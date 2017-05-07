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Tüp bebek sahibi ailelerinin Anneler Günü buluşması
08.05.2017 09:29:10

Tüp bebek sahibi ailelerinin Anneler Günü buluşması

Bebek sahibi olma hayallerine tüp bebek uygulamaları sayesinde kavuşan aileler, Ankara'da 'Bahar Brunch'ında bir araya geldi. Aileler, 'Anneler Günü'nü coşku içinde erkenden kutladı.

Bebek sahibi olma hayallerine tüp bebek uygulamaları sayesinde kavuşan aileler, Ankara'da 'Bahar Brunch'ında bir araya geldi. Aileler, 'Anneler Günü'nü coşku içinde erkenden kutladı.

Otuza yakın tüp bebek sahibi aile, Memorial Ankara Hastanesi Tüp Bebek Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol'un ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Brunch davetinde bir araya gelerek güzel bir pazar günü geçirdi. Anneler Günü'nü de bir hafta önceden kutlayan aileler, bebekleri ile birlikte düzenlenen pek çok eğlenceli aktivitede yer aldı. Etkinlikte animatörler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, sihirbaz gösterisini keyifle izleyip bol bol fotoğraf çektirdi.

"Anne olmayı dileyen herkesin canı gönülden yanındayız"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Prof. Dr. Aygül Demirol, Anneler Günü'nün çok özel bir gün olduğunu dile getirerek, "Benim de binlerce çocuğum var. Bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum ve Anneler Günü'nde anne olmayı dileyen herkesin canı gönülden yanındayız" ifadelerini kullandı. Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olan ailelerle çok özel bir ilişki yakaladıklarını belirten Prof. Dr. Demirol, Onları çok seviyoruz ve çok özel bir ilişki yakalıyoruz. Anne olmak dünyanın en özel, en üstün özeliklerinden bir tanesi; biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz"

Memorial Ankara Hastanesi Tıp Merkezi olarak birçok denemede gebe kalamayan vakalara "çok özel ileri teknoloji yöntemleriyle ve kişiye özel yaklaşımlarla" yüksek gebelik oranlarını yakaladıklarını anlatan Demirol, "Allah'a çok şükür çok güzel ve sağlıklı gebelikler elde ettik ve hız kesmeden de çalışmaya devam ediyoruz" diye konuşu. En önemli noktanın "samimiyet, gerçeklik, şeffaf davranmak; dürüst, etik ve ahlaklı bir tedavi olduğunu vurgulan Demirol, şöyle konuştu:

"Defalarca deneyip de umutsuz olan aileleri yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Gerçek yüzdelerden bahsedip, hakikaten ailelerin yanında olduğumuzu hissettirerek net bir şekilde programlarını çiziyoruz. Böylelikle de iyi niyet, samimiyet ve yakın bir takiple de iyi sonuçlara ulaşıyoruz."

"12'inci denememizde tuttu"

Tüp bebek yöntemiyle 17 yıl aradan sonra ikiz bebek sahibi olan Eda ve Hasan Koyuncu çifti de etkinliğe katılanlar arasındaydı. 12'inci tüp bebek denemesinde başarılı sonuçlar alan ikiz çocuk sahibi aile, Prof. Dr. Aygül Demirol'la teşekkürlerini iletti. 1 yaşındaki Taha ve Ömer isimli ikizlerin annesi Eda Koyuncu duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"17 senelik evliyiz. Tüp bebek tedavisi için daha önceden başka yerlere de gittik ama başarısız oldu. Süreç çok stresliydi. Allah bin defa razı olsun 12'inci denememizi Aygül Hoca ile yaptık ve başarılı olduk." İkizlerin babası Hasan Koyuncu ise, "Aygül Hoca'dan Allah razı olsun. Daha önce birçok kez tüp bebek denemesi yaptık başarısız oldu ama 12'inci denememizde tutu. Hocamızdan Allah razı olsun bizi çocuk sahibi yaptı" ifadelerine yer verdi.

"Anne olmak çok güzel bir duygu"

Tüp bebek yöntemi ile 12'inci denemede çocuk sahibi olan 6 yıllık evli Canan Gözen de, "Aslında bende küçük bir sıkıntı vardı, onunla ilgili hocam ameliyat yaptı. Ondan sonra hamile kaldım" dedi. Duru isimli 17 aylık bebeklerinin çok sağlıklı olduğu söyleyen Gözen, "Anne olmak çok güzel bir duygu. Önce Allah'a sonra da hocama binlerce kez teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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