21.02.2017 18:23:41

Tüp bayileri TC kimlik numarası sorgulamalarında sıkıntı yaşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen tüp satışlarında TC Kimlik Numarası güncellemelerinde bayiler sorun yaşıyor.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen tüp satışlarında TC Kimlik Numarası güncellemelerinde bayiler sorun yaşıyor.Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 1 ocak 2017 tarihinden itibaren Kaymakamlık nezdinde sürdürülen çalışmalar kapsamında tüp bayileri satış sırasında müşterilerden TC kimlik numarası istiyor. Bazı vatandaşların dolandırıcılık şüphesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak şikayetlerde bulunduğu belirlendi. Tüp bayileri yaptıkları ortak açıklamada, "Bizlere iletilen tebligat gereği yanıcı ve patlayıcı madde olan tüp satışlarında müşterilerden TC kimlik numarası istiyoruz. Bunları düzenli olarak ilçe kaymakamlığına bildiriyoruz. Bazı müşteriler TC kimlik numarası vermeme kon usunda ısrar ediyor. Bizlerde gerekli bilgiyi emin yerden almaları için kaymakamlık birimine yönlendiriyoruz. Burada devletin bir yaptırımı var" diyerek kamuoyunun bilgilenmesini istedi.