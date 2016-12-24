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24.12.2016 17:40:05
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi
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Lidere Adana darbesi
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında lider Başakşehir, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
24.12.2016 18:01:30
Işık: Denizaltımızı 2018 sonunda denizle buluşturacağız
Milli Savunma Bakanı Işık, 'İnşallah ilk 'Reis' sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız' dedi.
24.12.2016 17:58:24
Türklere özel emoji klavye
Türk bir girişimci Türkiye için özel bir emoji klavye geliştirdi.
24.12.2016 17:54:23
Cep telefonu fiyatları artacak
Sinan Ekşi, 'Yılbaşından itibaren kur kaynaklı zamlarla ÖTV'deki olası artışın etkisiyle cep telefonu fiyatlarında ciddi yükselişlere şahit olacağız' dedi.
24.12.2016 17:47:26
Bursa'da 2 bin polisle asayiş uygulaması
Bursa’da 2 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada polis noktasına takılan 3 kişi gözaltına alındı
24.12.2016 17:41:58
'İkinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz'
Batman Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Aksoy, '15 Temmuz'dan sonra ikinci bir kurtuluş savaşı veriyoruz.' dedi.
24.12.2016 17:29:47
Türkiye’ye getirilen yaralı sayısı 220’ye ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye’ye getirilenlerin sayısının 220’ye ulaştığı bildirildi.
24.12.2016 17:11:07
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
ODTÜ Ormanı'ndan Çankaya barınağına nakil
Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele g
Bakan Arslan, Soma çevreyolunun açılışını yaptı
Basketbolda maçın ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Lidere Adanaspor çelmesi
BMGK'da İsrail tasarısının kabul edilmesi
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