31.01.2017 18:48:02

Tunuslu Ben Hatıra, Gaziantepspor'a imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Darmstadt 98 ile yollarını ayıran Tunuslu Ben Hatıra ile anlaştı

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Darmstadt 98 ile yollarını ayıran Tunuslu Ben Hatıra ile anlaştı.Spor Toto Süper Lig'in düşme potasında yer alan ve ligden kurtulmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantepspor, Bundesliga ekibi Darmstadt 98 ile yollarını ayıran Anis Ben Hatıra ile sözleşme imzaladı.Almanya'nın Bundesliga ekiplerinde Darmstadt 98'de forma giyen daha sonra kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih eden Anis Ben Hatıra, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı kulüp de forma giyecek.Alman asıllı Tunuslu oyuncu Anis Ben Hatıra kariyerinde çıktığı 236 maçta 54 gol ve 24 asistlik performans ile Gaziantepsporlu yöneticilerin gözüne girmeyi başardı.(Kazım Uzunöz/İHA)