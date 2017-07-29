29.07.2017 11:56:42

Tunus’ta 'tecavüz' kararı

Tunuslu kadınlara yönelik şiddet kapsamında parlamento, her türlü şiddetin cezalandırılmasını öngören tarihi yasayı kabul etti. ‘Kültür devrimine’ yol açan yasayla evlilik içi tecavüz de suç kapsamına alındı.

Uzun zamandır ağır baskı altında olan Tunuslu 4 bin kadının katıldığı bir anket kadınların yüzde 64'ünün ailenin büyük erkek fertlerine sormadan sokağa dahi çıkamadığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 70'i toplu taşıma araçlarında hakarete uğradığını, yüzde 76'sı ise evde fiziki ve psikolojik baskıya maruz kaldığını açıkladı.

ZAFER ELDE ETTİLER

Protesto gösterisi yapan Tunuslu kadınlar sonunda zafer elde etti. Tunus Parlamentosu kadına şiddeti cezai yaptırıma bağlayan yasayı kabul etti. Bundan böyle kadına şiddet uygulamak suç sayılacak.

Tunus Aile Bakanı Naziha Laabidi oylamadan sonra insan hakları ve kadın-erkek eşitliği prensiplerine geçerlik kazandırılmış olduğunu söyledi.

CEZA KONUSUNDA YENİLİKLER GELİYOR

Yeni yasa cezai takibat açısından da bazı yenilikler getiriyor. Eşi tarafından şiddete maruz bırakılan bir kadın şikâyetini geri alsa ya da buna zorlansa da polis olayın peşini bırakmayacak. Ayrıca yasa şiddet gören kadınların adli ve psikolojik yardımdan yararlandırılmasını da öngörüyor. Ceza Kanunu'nun ‘cinsel ilişkide bulunduğu reşit olmayan kızla evlenen erkek ceza almayacağını içeren 227'inci madde de iptal edildi. Tunuslu erkeklerin çoğunluğu yeni yasayı olumlu karşılamasına rağmen itiraz edenler de var.

İslamcı politikacı Noureddine Bhiri 13 yaşın cinsel olgunluğa erişme yaşı olarak kabul edilmesi gerektiğini söylerken, politikacı Salem Labiadh ‘yeni yasanın radikal feminizme yol açacağını, aile kurumunun temellerini sarsacağını ve eşcinselliği yasallaştıracağını' savundu.