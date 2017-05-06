06.05.2017 23:18:05

Tunus'ta 'komünist Cezayir' ve 'korkunç Libya' tartışması

Nahda Hareketi Partisi Çevre Bakanı Muahhar'a atfedilen 'komünist Cezayir' ve 'korkunç Libya' sözlerini kınadı

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, Çevre Bakanı Riyad Muahhar'a atfedilen "komunist Cezayir" ve "korkunç Libya" sözlerini, iki ülke arasındaki "kardeşçe ilişkilere zarar verdiğini" açıklayarak kınadı.

Nahda Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'un kardeş Libya ve Cezayir arasındaki, yönetim ve halk olarak ilişkilerin derinliği, bu açıklamalarla sarsılamayacak kadar coğrafi, tarihi gerçeklere dayalıdır. Nahda Hareketi, iki komşu kardeş ülkeyle arasındaki sağlam ilişkilere yönelik Çevre Bakanı Riyad Muahhar'a ait bu sorumsuz açıklamaları şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Nahda Hareketi Partisi, "tüm herkesi bölgenin güvenliği ve Tunus'un yüksek çıkarlarıyla ilişkili iki komşu kardeş ülke ile ilişkilerin prensiplerine saygılı olma" çağrısı yaptı.

Cezayir'den yayın yapan "Algerie Patriotique" isimli internet sitesi, perşembe günü İtalya'nın Roma kentindeki "Tunus Akdeniz'in Umudu Paneli"nde konuşan Çevre Bakanı Muahhar'ın, "Bana 'Tunus nerede?' diye sorulduğunda, komünist Cezayir ve korkunç Libya'nın ortasında değil, İtalya'nın karşısında' diyorum." ifadelerini kullandığını öne sürmüştü.

Tunuslu Bakana atfedilen "komünist Cezayir" ve "korkunç Libya" sözleri, sosyal medya ve Cezayir basınında da geniş yankı bulmuştu.

- Polemikteki bakandan yanıt

Polemiğin odağındaki Tunuslu Çevre Bakanı Muahhar da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olaya ilişkin şunları kaydetti:

"Cezayir hakkında bana atfedilen sözler, evinin balkonundan baktığında Tunus'u gördüğünü söyleyen İtalyan dışişleri bakanının latifesi üzerine geldi. Onun şakasına cevaben, Tunus'un coğrafi konumundan haberi olmayan Amerikalılar ile 90'larda yaşadığım bir olayı anlattım. Amerikalılara Tunuslu (Tunisian) olduğumu söylediğimde bana Endonezya (Indonesia) derlerdi. Ben de onlara Tunus, kardeş Libya'nın komşusu dediğimde, 'Libya, Muammer Kaddafi'nin diktatörlük rejimi altında yaşıyor' derlerdi. Kardeş Cezayir'in yanında dediğimde de 'Cezayir de komünist bir ülke, Tunus'ta da mı komünist yönetim var?' diye sorarlardı."

Muahhar, açıklamasında, "ifadelerinin çarpıtılarak Tunus ve Cezayir arasındaki yönetim ve halk düzeyindeki derin, sağlam, tarihsel kardeşlik ilişkilerine zarar vermek için kullanılmasından şaşkınlık duyduğunu" belirtti.