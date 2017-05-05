05.05.2017 23:38:18

Tunus'ta 'komünist Cezayir' ve 'korkunç Libya' tartışması

Çevre Bakanı Muahhar'a atfedilen 'komünist Cezayir' ve 'korkunç Libya' sözleri, tartışmaya yol açtı- Nida Tunus Partisi: - 'Tunus'un Cezayir ve Libya ile güçlü ilişkilerini hiçbir konuşma bozamaz'

Tunus'ta Çevre Bakanı Riyad Muahhar'ın İtalya'da söylediği öne sürülen "komünist Cezayir" ve "korkunç Libya" sözleri, tartışmaya neden oldu.

Cezayirli "Algerie Patriotique" isimli internet sitesi, dün İtalya'nın Roma kentindeki "Tunus Akdeniz'in Umudu Paneli"nde konuşan Çevre Bakanı Muahhar'ın, "Bana 'Tunus nerede?' diye sorulduğunda, komünist Cezayir ve korkunç Libya'nın ortasında değil, İtalya'nın karşısında' diyorum." ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Tunuslu Bakan'a atfedilen "komünist Cezayir" ve "korkunç Libya" sözleri, sosyal medya ve Cezayir basınında da geniş yankı buldu.

- Nida Tunus Partisi'nden açıklama

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin kurucusu ve Başbakan Yusuf Şahid'in üyesi olduğu Nida Tunus Partisi de tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus'un Cezayir ve Libya ile güçlü ilişkilerini hiç bir konuşma bozamaz. Tunus-Cezayir ve Tunus-Libya ilişkileri kardeşlik bağına sahip, Kuzey Afrika (Mağrib) temelli, Arap ve İslami kimliğe dayalı stratejik ortaklıktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Tunus, Mağrib ülkelerinin ortaklığı ve entegrasyonu projesine bağlıdır, zorlukların üstesinden kardeşleriyle beraber gelmeye kendini adamıştır. Nida Tunus Partisi, Mağrib vizyonunun, Tunus için en doğal görüş olduğuna ve dış politikasındaki temel belirleyici olduğuna inanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Polemiğin odağındaki Tunuslu Çevre Bakanı Muahhar ve mensubu olduğu Afak Tunus Partisi ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.