11.05.2017 18:02:38

Tunus'ta bir ayda 1496 protesto

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Üyesi Arefe:- '(Cumhurbaşkanı Sibsi'nin dün yaptığı konuşmasında ülkedeki petrol, doğalgaz ve fosfat gibi doğal kaynak üretim merkezlerinin ordu tarafından korunacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili) Cumhurbaşkanının dünkü konuşması, vatandaşların öfkesini artırabilecek ve sosyal hareketliliği tetikleyebilecek tehditvari bir konuşmadır'

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu isimli sivil toplum kuruluşu (STK), nisan ayında ülke genelinde bin 496 protesto yapıldığını açıkladı.

Üyesi olduğu forumun başkentteki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Necla Arefe, mart ayında ülke genelinde kaydedilen bin 89 gösterinin, nisan ayında yaklaşık yüzde 45'lik bir artış ile bin 496'ya yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin dün yaptığı konuşmasında ülkedeki petrol, doğalgaz ve fosfat gibi doğal kaynak üretim merkezlerinin ordu tarafından korunacağı açıklamasına da değinen Arefe, "Cumhurbaşkanının dünkü konuşması, vatandaşların öfkesini artırabilecek ve sosyal hareketliliği tetikleyebilecek tehditvari bir konuşmadır." dedi.

- Beklentileri karşılamayan devrim

Arap Baharı sürecinin fitilini 2011 yılında ateşleyen Tunus, daha demokratik bir yönetim biçimini elde etmeyi başardı ancak devrim ekonomik vaatleri yerine getiremedi. Tunus sokakları halen "daha iyi çalışma şartları, kalkınma, istihdam" gibi ekonomik taleplerle birçok gösteriye ve greve sahne oluyor.

İşsizlik oranının yüzde 15'in üzerinde olduğu Tunus'ta, başkente uzak Kef, Kasrin, Kayrevan, Tatavin gibi taşra bölgelerde bu rakamın çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Güneydeki Kamur petrol kuyuları bölgesine girişler, yaklaşık iki aydır Tatavin vilayetindeki işsiz gençler tarafından düzenlenen gösteri ve eylemler nedeniyle kapalı tutuluyor. Eylemciler, bölgeden çıkan petrolün yüzde 20'sinin bölgenin kalkınmasına harcanmasını, her aileden bir kişinin petrol firmalarında işe alınmasını ve petrol şirketlerine ait idari şubelerin Tatavin'de açılmasını talep ediyor.

Tunus Enerji Bakanı Hale Şeyhruhu, yol kesme ve genel grev eylemlerinin ülkenin güneyindeki yabancı bir enerji firmasının iki sahasını kapatmasına yol açtığını açıklamıştı.

Şeyhruhu, sokaklardaki protestolar ve enerji yasasındaki eksiklerden kaynaklı düşük yatırım nedeniyle ülkedeki petrol üretiminin 2010 yılında günlük 100 bin varilden, 44 bin varile düştüğünü, aynı süre içinde gelirlerin 1,24 milyar dolardan, 1 milyar dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 20'lik bir kayıp yaşandığını belirtmişti.

Benzer şekilde, 2011 yılındaki devrimin ardından fosfat madenlerindeki protestolar Tunus'ta yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kayba neden olmuş, Tunus hükümeti ile göstericiler arasındaki anlaşmalar sonucunda fosfat madenleri yeniden işler hale gelmişti.

