10.05.2017 20:40:19

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin konuşmasının yansımaları

Tunus Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Bilhasan Veselati:- 'Ordu, petrol üretim merkezlerinin korunmasına ilişkin cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecektir'

Tunus Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, ordunun fosfat, doğalgaz ve petrol üretim merkezlerini korumasıyla ilgili talimatlarına uyulacağını duyurdu.

Tunus Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Bilhasan Veselati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ordu, petrol üretim merkezlerinin korunmasına ilişkin cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecektir." dedi.

Ordunun halihazırda bazı üretim merkezlerini koruma görevini fiilen yürüttüğüne dikkati çeken Veselati, konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı talebinin uygulanması için şu an ordunun İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordine çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin açıklamasının ardından protestolarına devam edeceklerini belirten Tatavin'deki göstericiler, "Geri dönüş yok" şeklinde tişörtler giyerek sosyal medya üzerinden taleplerinin karşılanması için ısrarcı olduklarını vurguladı. Bu bağlamda bazı sosyal medya hesaplarında isim vermeyen bazı ordu mensubu subayların da protestoları desteklediklerine dair açıklamaları dikkati çekti.

Sibsi'nin bugünkü konuşmasına sosyal medya hesabından cevap veren eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki de "Siyasi ve sendikal içerikli çekişmelere ordunun müdahil ettirilmesi kırmızı çizgidir. Onurlu ordumuz ülke sınırlarını korumak ve terörle mücadele için vardır. Ellerinde hiçbir kartı olmayanların elinde oynayacakları bir kart değildir." şeklinde tepki göstermişti.

Sibsi, bugün başkentte düzenlediği basın toplantısında, petrol ve doğalgaz şirketlerinin bulunduğu Tatavin kentindeki "kalkınma ve istihdam" talebiyle düzenlenen protestolara işaret ederek, "Bu kararın tehlikeli olduğunu biliyorum. Orduyla çalışmak kolay değil ancak bu kararı almak zorundaydık. Devletin bu kaynakları koruması gerekiyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Güneydeki Kamur petrol kuyuları bölgesine girişler, yaklaşık iki aydır Tatavin vilayetindeki işsiz gençler tarafından düzenlenen gösteri ve eylemler nedeniyle kapalı tutuluyor. Eylemciler, bölgeden çıkan petrolün yüzde 20'sinin bölgenin kalkınmasına harcanmasını, her aileden bir kişinin petrol firmalarında işe alınmasını ve petrol şirketlerine ait idari şubelerinin Tatavin'de açılmasını talep ediyor.

