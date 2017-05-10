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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin konuşmasının yansımaları
10.05.2017 19:02:06

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin konuşmasının yansımaları

Tatavin vilayetindeki göstericiler, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin açıklamalarına rağmen protestolarını sürdüreceğini belirtiyor

Tunusun güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı Kamur petrol bölgesi girişindeki protestocular, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin açıklamalarına rağmen eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Kamur bölgesi protestocuları adına konuşan Tarık Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin protestolara karşı güvenlik çözümü tehdidine rağmen, Kamur petrol bölgesi girişindeki eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Mücadelesini verdikleri isteklerinde ısrarcı olduklarını kaydeden Haddad, "Sibsi'nin, 'Tunus Ordusu petrol üretim merkezlerini koruyacak' sözü, ordu yabancı petrol şirketlerini koruyacak anlamına geliyor." dedi.

Haddad, "İlk günden itibaren eylemlerimizin barışçı olmasını şart koştuk. Önümüzdeki dönemlerde de tüm protestolarımızda barışçı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sibsi'nin konuya ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki de "Siyasi ve sendikal içerikli çekişmelere ordunun müdahil ettirilmesi kırmızı çizgidir. Onurlu ordumuz ülke sınırlarını korumak ve terörle mücadele için vardır. Ellerinde hiçbir kartı olmayanların elinde oynayacakları bir kart değildir." şeklinde tepki gösterdi.

Sibsi, bugün başkentte düzenlediği basın toplantısında, petrol ve doğalgaz şirketlerinin bulunduğu Tatavin kentindeki "kalkınma ve istihdam" talebiyle düzenlenen protestolara işaret ederek, "Tunus ordusu, fosfat, doğalgaz ve petrol üretim merkezlerini koruyacak. Bu kararın tehlikeli olduğunu biliyorum. Orduyla çalışmak kolay değil ancak bu kararı almak zorundaydık. Devletin bu kaynakları koruması gerekiyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Güneydeki Kamur petrol kuyuları bölgesine girişler, yaklaşık iki aydır Tatavin vilayetindeki işsiz gençler tarafından düzenlenen gösteri ve eylemler nedeniyle kapalı tutuluyor. Eylemciler, bölgeden çıkan petrolün yüzde 20'sinin bölgenin kalkınmasına harcanmasını, her aileden bir kişinin petrol firmalarında işe alınmasını ve petrol şirketlerine ait idari şubelerinin Tatavin'de açılmasını talep ediyor.

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