03.03.2017 20:12:39

Tunus Cumhurbaşkanı Essebsi, Almanya Başbakanı Merker'i kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Essebsi, Almanya Başbakanı Merker'i kabul etti.

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Tunus Cumhurbaşkanı Essebsi, Almanya Başbakanı Merker'i kabul etti.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı, Enerji ve Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ile birlikte Almanya'nın büyük şirketlerinin başkanları da Angela Merkel ile bilikte Tunus'a geldi. Merkel, Milli Meclisin özel toplantısında bir konuşma yapacak. Tunus Alman ekonomi kulübü, Tunus-Alman Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri ile görüşmeler yapacak