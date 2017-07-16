16.07.2017 23:00:15
Tünelde 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın yakalandı
Musul'da bir tünelde üçü Türk vatandaşı 25 IŞİD'li kadın yakalandı. IŞİD'lilerin üzerinde intihar yeleği ve silah bulundu.
Musul'un IŞİD'den geri alınmasının ardından terörle mücadele birimlerinin kentte operasyonları sürüyor.
Güvenlik güçleri, tarihi kent merkezinde bir tünelde saklanan 25 IŞİD'li kadın yakaladı. IŞİD'lilerin üçünün Türk, beşinin Alman, üçünün Rus, ikisinin Kanada vatandaşı olduğu açıklandı.
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, geçen hafta terör örgütü IŞİD'den kurtarıldı. Kent, üç yıldır terör örgütünün kontrolü altındaydı.