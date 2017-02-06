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Tünektepe ilk gününde 3 bin kişiyi ağırladı
06.02.2017 12:05:15

Tünektepe ilk gününde 3 bin kişiyi ağırladı

Antalya'da Tünektepe Teleferik Projesi, ücretsiz olarak hizmet verdiği ilk günde, 3 binin üzerinde ziyaretçiyi zirveye taşıdı.

Antalya'da Tünektepe Teleferik Projesi, ücretsiz olarak hizmet verdiği ilk günde, 3 binin üzerinde ziyaretçiyi zirveye taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tünektepe Teleferik Projesi, ilk ziyaretçilerini taşımaya başladı. Başkan Türel'in 1 hafta boyunca teleferik seferlerinin ücretsiz gerçekleşeceği müjdesini duyan Antalyalılar, bu fırsatı değerlendirmek için teleferiğin başlangıç noktası olan Sarısu'ya akın etti. Saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veren Teleferikle Tünektepe ilk gün 3 bin kişiyi ağırladı.

Emeği geçenlere teşekkür

Tünektepe'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Hasan Uslu, "Ailemle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Teleferiğe de ilk kez biniyorum çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce hiç Tünektepe'ye de çıkmamıştık. Sadece uzaktan görüyorduk, çıktığımızda manzara harikaydı. Çıkarken kronometreyi açtım, yolculuğumuz 9 dakika 20 saniye sürdü. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Heyecan yaşattı

21 yıldır Antalya'da yaşayan Şahin Ailesi de Tünektepe Teleferiğe ilk binenler arasında yer aldı. Ünal Şahin, "Çok heyecanlıyım, muhteşem bir şey herkese de tavsiye ediyorum. Teleferiğe de ilk defa bindim, Tünektepe'ye de ilk defa çıkıyorum" dedi.

Ücretler makul

Ücretsiz seferlerin ardından uygulanacak fiyatları değerlendiren Niyazi Kılınç, teleferik ücretinin makul olduğunu belirtti. Kılınç, "1 hafta boyunca teleferik hizmeti ücretsiz, daha sonrasında kişi başı 15 TL iki kişi 20 TL gibi gayet makul bir ücreti var. Teleferik hizmeti başladığı için çok mutlu olduk. Buraya arabayla ulaşım biraz teferruatlı oluyor. Virajlı yollardan çıkıyoruz ama bu teleferik sayesinde çok çabuk Tünektepe'ye ulaşabiliyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhteşem manzara

Yapılan hizmeti değerlendiren Özkan Kurnaz ise, "Çok farklı bir tesis, yıllardır Tünektepe'ye çıkmamıştık. Yukardan Antalya manzarasına baktık. Yatırım çok güzel. Hükümetimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ediyoruz. Antalya'da son yıllarda yapılan yatırımlara baktığımda ben memnunum, memnun olduğum için de Antalya'da yaşamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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