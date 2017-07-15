15.07.2017 10:54:53

Tunceli Valiliğinden şehit edilen öğretmenle ilgili açıklama

Tunceli Valiliği tarafından PKK'lılarca kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'la ilgili açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, "12 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolu 25. kilometresinde Pülümür Çayı kenarında erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştu. Bulunan ceset aynı gün Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, orada alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna DNA incelemesine gönderilmişti. Bu sabah kesinleşen sonuca göre, cesedin, 16 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.