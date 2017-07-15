15.07.2017 10:49:32

Tunceli merkezli 4 ilde operasyon: 16 tutuklama

Tunceli merkezli 4 ilde PKK'nın sözde şehir yapılanması Sivil Savunma Birliklerine (YPS) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce bölücü terör örgütünün şehir yapılanması YPS'ye (Sözde Sivil Savunma Birlikleri) yönelik ilimiz merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ illerinde 5 Temmuz 2017 tarihinde müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında 13'ü ilimizde olmak üzere toplamda 16 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 16 şahsın tamamı çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir" denildi.