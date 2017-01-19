19.01.2017 13:43:33

Tunceli kayyumu değişti

Tunceli Belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınırken yerine Tunceli Valisi Osman Kaymak başkanvekili olarak atandı.

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Tunceli Belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınırken yerine Tunceli Valisi Osman Kaymak başkanvekili olarak atandı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden alınan Belediye eş başkanı Mehmet Ali Bul'un yerine Vali Yardımcısı Olgun Öner kayyum olarak atanmıştı. 17 Kasım 2016 tarihinden bu yana Vali Yardımcılığı'nın yanı sıra Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından bu görevden alınırken yerine Vali Osman Kaymak başkan vekili olarak görevlendirildi. Görev değişikliğine ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.