30.12.2016 13:50:09

Tunceli halkı devletinin yanında yer aldı

Tunceli halkı, bir kez daha terör ve hain teröristlere destek vermediğini gösterdi. Jandarma karakoluna düzenlenen hain saldırıda ölü ele geçirilen terör örgütünün sözde Dersim saha yönetiminde eyalet ve YPS sorumlusu olan Ozan kod adlı S.İ.'nin cenazesine bir avuç insan katıldı.

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Tunceli halkı, bir kez daha terör ve hain teröristlere destek vermediğini gösterdi. Jandarma karakoluna düzenlenen hain saldırıda ölü ele geçirilen terör örgütünün sözde Dersim saha yönetiminde eyalet ve YPS sorumlusu olan Ozan kod adlı S.İ.'nin cenazesine bir avuç insan katıldı.Askeri kaynaklar, bölücü terör örgütüne 1997 yılında katılan ve yaklaşık 20 yıl boyunca bölücü terör örgütü içerisinde haince eylemlerde bulunan sözde Dersim saha yönetiminde eyalet ve YPS sorumlusu olan Ozan kod adlı S.İ.'nin 22 Ekim 2016 tarihinde Ovacık ilçesinde bulunan jandarma karakoluna kalleşçe saldırı düzenlediği esnada kahraman Mehmetçikler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti. Öldürülen teröristin 29 Aralık 2016 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesi İbimahmut köyünde gömüldüğü belirtilerek, 20 yıl boyunca bölücü terör örgütünün hain ve kalleş eylemlerine katılan teröristin cenazesine bir avuç insanın katıldığı ifade edildi. Yıllardır bölücü terör örgütünün eylemlerinden zarar gören bölge halkının bir kez daha teröre ve hain teröristlere destek vermediğini gösterdiği vurgulandı.