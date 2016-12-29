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Tunceli'deki çatışma
29.12.2016 13:55:26

Tunceli'deki çatışma

Tunceli'deki çatışma

Tunceli'deki çatışma
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YORUMLAR

Netanyahu için cezai soruşturma başlatıldı
Netanyahu için cezai soruşturma başlatıldı
İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma başlattı.
29.12.2016 14:01:13
Hava koşulları İstanbul trafiğini kilitledi
Hava koşulları İstanbul trafiğini kilitledi
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, trafiği olumsuz etkiledi.
29.12.2016 13:56:19
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ değerlendirmesi
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '“Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum' dedi.
29.12.2016 13:53:21
ABD'de forkliftle ATM çalındı
ABD'de forkliftle ATM çalındı
ABD'de bir şahıs, önce forklifti, ardından da forkliftle banka ATM’sini çaldı.
29.12.2016 13:50:09
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta ABD olmak üzere teröre destek veren ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin El Bab’da IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadeleye NATO ve müttefik ülkelerin destek vermediğini söyledi.
29.12.2016 13:38:10
İzmir-Manisa karayolu trafiğe kapatıldı
İzmir-Manisa karayolu trafiğe kapatıldı
İzmir-Manisa karayolu, kar yağışı nedeni ile araç trafiğine kapatıldı.
29.12.2016 13:34:09
Aysel Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha tutuklandı
Aysel Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha tutuklandı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'un tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i daha tutuklandı.
29.12.2016 13:30:15
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