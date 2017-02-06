Tunceli'de TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanma sorumlusu gözaltına alındı
Tunceli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Tunceli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında; TKP/ML - TİKKO şehir yapılanması sorumlusu (1) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.