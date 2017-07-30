30.07.2017 11:44:05

Tunceli'de restoranda hesabı çok bulunca dayak yedi

Tunceli'de, bir restoranda yemek yedikten sonra hesap yüzünden çıkan tartışmada dövüldüğü iddia edilen gencin iki dişi, burnu ve elmacık kemiği kırılırken, kafa tasında 3,5 santim çatlak oluştu.



Olay, merkez Munzur Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevkan Çetin ve arkadaşı Onur Ergül bir lokantaya yemek yemeye gitti. Yemeğin ardından restoran sahipleri ile iki arkadaş arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Onur Ergül lavaboda, Sevkan Çetin ise oturduğu masada darp edildi. Çetin, aldığı darbeler üzerine yaralanarak Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine devam edilen Çetin'in kafa tasında 3,5 santimetre çatlak oluşurken, 2 dişi, elmacık kemiği ve burnunun kırık olduğu tespit edildi.



Oğlunun restoranda darp edilmesinin üzüntüsünü yaşayan baba İsmail Çetin, "Bugün hastanede çocuğumun bu durumda olması beni üzüyor. İnşallah bir daha böyle hadiseler yaşanmaz. Kimse kimseye öldürme teşebbüsünde bulunmasın. Çocuğum şu anda konuşamıyor. Restoran sahipleri, çocuğumun ve arkadaşının orada oturan müşterilere saldırdığını söylüyorlar. Kendilerini bu şekilde aklamaya çalışıyorlar. Olay öyle değil. Oğlum ve arkadaşı restoranda oturuyor. Hesap kabarık geliyor. Bunların arasında bir husumet oluyor. Çocuğumun arkadaşı lavaboya giderken orada dövüyorlar. Daha sonra orada biri kameraları kapatın diyerek, masada oturan çocuğumun suratına sert bir cisimle vuruyor. Daha sonra baygın bir şekilde olan çocuğumu yerde tartaklıyorlar" dedi.



Oğlunun darp edilmesinin ardından kafa tasında çatlakların oluştuğunu, burun, elmacık kemiği ve dişlerinin kırıldığını aktaran Çetin, "Doktorlar, çocuğumun burnunda geriye doğru büyük hasarlar oluştuğunu söyledi. Daha sonrada biz yapmadık deyip alay geçiyorlar. Ben baba olarak daha bir şey demeden onlar kendilerini aklamaya çalışıyor. Bu beni derinden üzüyor" ifadelerini kullandı.





