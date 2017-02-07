07.02.2017 14:12:32

Tunceli'de PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'de tespit edilen bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'de tespit edilen bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.TSK, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli/Hozat ilçesi Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde, terör örgütü mensuplarının muhtemel sığınaklarını tespit ve imha etmek, terörist unsurları yakalamak maksadıyla Tunceli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-2 Operasyonu'nun icra edildiğini bildirdi.İcra edilen operasyon kapsamında, 4 Şubat 2017 tarihinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.(Uğur Kan Yüksek / İHA)