10.02.2017 11:35:11

Tunceli'de operasyon: 3 tutuklama

PKK üyesi oldukları ve propaganda yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Tunceli'de, PKK üyesi oldukları ve propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bu çerçevede çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

PKK içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

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