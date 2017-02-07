07.02.2017 19:09:26

Tunceli'de MLKP operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tunceli Valiliği, Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Tunceli Valiliği, Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan (3) şahıs çıkarıldıkları mahkemece Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.