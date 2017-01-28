28.01.2017 12:38:14

Tunceli'de FETÖ/PDY'den 2 asker ve 1 teknisyen tutuklandı

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında il merkezinde gözaltına alınan 1 binbaşı, 1 astsubay ve 1 teknisyen tutuklandı.

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Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında il merkezinde gözaltına alınan 1 binbaşı, 1 astsubay ve 1 teknisyen tutuklandı.Tunceli Valiliği tarafından konuyla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 1 Jandarma Binbaşı, 1 Astsubay ve 1 teknisyen tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.