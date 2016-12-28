28.12.2016 19:15:43

Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

VALİLİK: ASKERİ ŞEHİT EDEN ÖRGÜT DHKP-C

Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi'ne bağlı Aşağışavalliler mevkiinde çıkan ve Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un şehit olmasına neden olan örgütün DHKP-C olduğunu duyurdu. Valillik açıklaması şöyle:

"28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında DHKP-C terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup, çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada 2 DHKP-C terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma esnasında 1 askerimiz ağır yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir."

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